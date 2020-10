Automobiliste knalt met voertuig tegen restaurant na aanrijding

Deze auto is vanmiddag tegen een pand van een restaurant geknald, na een aanrijding met een ander voertuig. Het verkeersongeval vond rond 13.00u plaats op de hoek van de Mahonylaan en de Wilhelminastraat in Suriname.

De bestuurster reed in het zwart gelakt voertuig over de Mahonylaan en zou geen voorrang hebben verleend aan het verkeer op de Wilhelminastraat. Hierdoor ontstond een botsing met het witte voertuig (foto onder), waarna de vrouw met haar auto tegen het restaurant tot stilstand kwam.

De automobiliste klaagde over pijn op haar borst en een meisje had pijn aan haar gezicht. Op het moment dat de foto’s werden gemaakt was de Surinaamse politie nog niet ter plekke.