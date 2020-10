Rover (16) op brom wil tas van voetgangster weg rukken en sleept haar mee

De 16-jarige R.S. is vorige week door de politie van het bureau Flora in verzekering gesteld voor poging tot diefstal door middel van geweld. R.S. en zijn kompaan reden op de bromfiets in de Winchesterstraat toen hij de tas van een voetgangster wilde weg rukken meldt het Korps Politie Suriname.

R.S. zat als duo rijder op de bromfiets. De voetgangster hield haar tas stevig vast waardoor zij werd meegesleurd op straat. Een penitentiair ambtenaar greep in en kon daardoor erger voorkomen. R.S. sprong van de bromfiets en zette het op een lopen.

De ambtenaar ging deze straatrover achterna en hield hem aan. R.S. werd vervolgens overgedragen aan de politie. De voetgangster is zodanig gewond geraakt dat medische behandeling nodig was.

Vanwege de jeugdige leeftijd van R.S. heeft de politie van het bureau Flora deze strafzaak, voor verder onderzoek, overgedragen aan de collega’s van de afdeling Jeugdzaken. De kompaan van R.S. is nog voortvluchtig meldt de Surinaamse politie.