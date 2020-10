Districtbezoeken regering Santokhi-Brunswijk tot nader order uitgesteld

De regering heeft in het kader van de districtentoer vandaag een bezoek gebracht aan het district Wanica. Na afloop is er een korte evaluatie geweest, waarbij besloten is de toer tot nader order uit te stellen.

Tijdens de bezoeken kan de handhaving van de naleving van de COVID-19-protocollen door alle aanwezigen, niet gegarandeerd worden. De resterende bezoeken zullen op een later tijdstip plaatsvinden.

Verdere berichtgeving hieromtrent zal volgen via de officiële kanalen meldt de Communicatiedienst Suriname (CDS).