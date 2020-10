Carib-Export lanceert eerste virtuele expo

De Caribbean Export Development Agency (Carib-Export) heeft aangekondigd haar eerste virtuele event te lanceren genaamd ‘ABSOLUTELY CARIBBEAN Virtual Expo 2020, unlocking the profit potential of the Caribbean’. De virtuele Tradeshow en handelsmissie zal plaatsvinden op 17 en 18 november 2020 en brengt ongeveer 50 producenten uit de hele regio samen om enkele van de beste producten te presenteren die het het Caribisch gebied te bieden heeft, waaronder die uit Suriname en de Antillen.

Nederlandse, Belgische en andere Europese ondernemers en handelsfirma’s die interesse hebben in exotische natuurlijke voedselproducten, waaronder ook alcoholische dranken (zoals authentieke rum), sauzen en specerijen, neutraceuticals en plantaardige cosmetica, worden verzocht zich in te schrijven op de Website: https://expo.absolutelycaribbean.com/about.html

Deelnemers zullen ook de kans krijgen om Webinars van experts uit de voedingsmiddelen- en drankenindustrie bij te wonen en op die manier inzicht te krijgen in de laatste markttrends en ontwikellingen van de sector.

Zo werkt Carib-Export o.a. samen met de britse broeders Shaun & Craig McAnuff die sinds 2016 veel succes hebben geboekt met ‘Original Flava’, een Caribbean Food live platform, en die onlangs hun eerste kookboek met authentieke Jamaicaanse recepten hebben uitgebracht. Nu de vraag naar Caribische sauzen en specerijen in heel Europa toeneemt, zal het duo een livesessie houden om te laten zien hoe veelzijdig deze producten zijn d.m.v. een kookdemonstratie.

Het evenement wordt ook ondersteund door de West Indies Rum & Spirit Producers Association (WIRSPA), die alle distilleerders uit het Caraibisch gebied, waaronder SAB uit Suriname, vertegenwoordigt in samenwerking met de Rum and Spirits Academy of Europe.

De ABSOLUTELY CARIBBEAN Virtual Expo 2020 is het resultaat van de samenwerking van Carib-Export met de Europese Commissie en het Duitse Internationale Agentschap voor internationale ontwikkeling, GIZ, ten vervolge op het 4th CARIFORUM-EU Business Forum die eind september vorig jaar plaatsvond in Frankfurt.”