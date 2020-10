Voetballende militairen overgebracht vanwege overtreding coronaregels

De politie heeft de afgelopen dagen ingegrepen bij een aantal voetbalwedstrijden in de verschillende buurten. Dit omdat voetbal een contactsport is en volgens de momenteel geldende coronaregels in Suriname nog verboden is.

Zo heeft de sterke arm vrijdagavond ingegrepen bij een veld te Balona. De politie heeft in totaal 13 personen overgebracht naar het Politie Opleidingscentrum (POC). Onder hen bevonden zich 8 militairen en 1 BBS’er. De militairen zijn vervolgens overgedragen aan de Militaire Politie. Het is nog onduidelijk wat er besloten is voor de overtreders.