108ste coronadode in Suriname, 11 nieuwe gevallen

Suriname noteerde de afgelopen 24 uur weer een coronadode waardoor het aantal doden, sinds de uitbraak van het virus in maart dit jaar, is gestegen naar 108. Ook zijn er 11 nieuwe gevallen erbij gekomen na 208 keer testen. 51 positief bevonden mensen zitten momenteel in isolatie.

Dat bleek woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het aantal personen in het ziekenhuis is gelijk gebleven, in de ICU is het aantal personen het afgelopen etmaal wel van 5 naar 3 gegaan. Het totaal aantal actieve gevallen is ook gedaald en wel van 95 op dinsdag naar 89 op woensdag. Vooralsnog lijken de cijfers stabiel: