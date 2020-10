Lijk in bos nabij Afobakaweg aangetroffen

In Suriname is vanmiddag melding gemaakt van de vondst van een lijk. Het zou gaan om het stoffelijk overschot van een vrouw, dat in het bos nabij de Afobakaweg, ter hoogte van mast 15 in een zijweg, zou zijn aangetroffen. De vondst zou gedaan zijn door enkele bonoeman’s.

Ter hoogte van de plek waar het lichaam werd aangetroffen, is de weg afgesloten door de Surinaamse politie. Diverse eenheden zijn op dit moment daar namelijk bezig met het onderzoek.

Het aangetroffen lijk was in staat van ontbinding. Het is vooralsnog onbekend om wie het gaat. Zodra er meer bekend is zal dit bericht bijgewerkt worden.