Bestuurster ziet drempel over het hoofd en eindigt na klap in goot

Dit busje van een bekend vervoersbedrijf in Suriname, kwam vanmiddag rond 13.00u in een goot langs de Nieuwzorgweg in het politieressort Santodorp terecht. Volgens de bestuurster zag ze een drempel te laat, waardoor ze met haar normale snelheid erover ging.

Door de klap die volgde, verloor de vrouw de controle over het voertuig, waardoor ze in de goot langs de weg terechtkwam. Ze raakte daarbij niet gewond en kon het voertuig veilig verlaten. Er zaten geen andere mensen in het busje.

De Surinaamse politie was er snel bij en schakelde een bergingsbedrijf in om het busje uit de groot te krijgen.