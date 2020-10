Overleden: Winston Kout, voorzitter 30 junicomité

Vanmiddag werd bekend dat Winston Kout, één van de voorvechters in het Surinaams AOW-recht debacle, is overleden. Als voorzitter van het 30 junicomité maakte hij zich via kanalen vanuit de FNV, hard bij de Nederlandse politiek, om een aannemelijke regeling voor de doelgroep.

“Winston heeft zich op verscheidene manieren onderscheiden als een markante kondreman die enorm veel heeft helpen bewerkstelligen voor de gemeenschappen in Nederland en Suriname” aldus Roy Ristie vanmiddag op Facebook.

“Juist aan de vooravond van het Algemeen Overleg debat van donderdag 15 oktober aanstaande over AOW-onderwerpen en het AOW-gat van Surinamers, komt de harde/taaie voorvechter ons te ontvallen” zegt Dennis Belfor van Het Overkoepelend Orgaan Bestrijding (HOOB) AOW-gat Surinaamse (ex) Koninkrijksgenoten.

“Winston; De herinneringen aan jou inzet, zullen jou in elk facet van het AOW-debacle van Surinamers, voortlevend houden” aldus Belfor.

Winston Kout overledenVandaag bereikte ons uit Paramaribo, het verschrikkelijke bericht dat onze kameraad en… Posted by 30 juni Nationale Dag van Besef on Tuesday, 13 October 2020