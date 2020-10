Vijf vragen aan William Waidoe

William Waidoe wist kiezers niet te overtuigen om op hem te stemmen bij de verkiezingen van 25 mei jl. in Suriname. Hij zit echter niet stil en is onlangs gestart met de Doe Bun Foundation (DBF). Vijf vragen aan de Surinaamse politicus Waidoe:

Wat vindt u van het beleid van de huidige regering?

Het antwoord op deze vraag zou u eigenlijk aan de kiezers van deze regering moeten stellen. Want als we het nieuws zo volgen dan merk je dat er een stukje vertrouwen aan het afbrokkelen is bij de mensen. De geluiden die je hoort zijn niet mals, de mensen hebben het moeilijk, 90% van het volk heeft het moeilijk. Deze regering maakt keuzes waarvan zij denkt dat goed is voor het land. Ik mis een plan, dus van beleid kunnen we niet praten, ik hoor en lees maatregelen. Mijn compas is nu de VES, ik vaar op hun advies/ kritiek die ze leveren. Verder geef ik ze de tijd in hun Urgentie fase.

Welke zaken kunnen of moeten ze anders aanpakken? En waarom zegt u dat?

Ik kijk om me heen, de verhalen die mensen mij vertellen als ze langskomen bij mij zijn verschillend. De landbouwer zoekt naar betaalbare input om zijn rijstbouw te kunnen doen, ik zou de regering op attenderen om deze sector echt een boost te geven. We willen productie, hier heb je hardwerkende boeren die graag willen produceren, stimuleer de sector echt zou ik zeggen. Er is kapitaal nodig, goedkope leningen die de President zo in zijn campagne heeft gepropageerd: de boeren wachten erop. Ook aan armoedebestrijding is er een rol weggelegd voor de regering, door de aanpassing van de CBVS-koers zien we wat er met de prijzen gebeuren: Het is een keuze die de regering maakt zonder rekening te houden met de effecten ervan. We kunnen steeds gaan terugwijzen dat het de schuld is van de Vorige regering: Alleen schieten we daar niks mee op. Voer je plan uit (als je die hebt) en Red Suriname zoals je slogan luidde. Als het goed gaat met Suriname, gaat het goed met iedereen, u, jij en ik.

Waarom bent u niet gekozen bij de NDP?

Daar heb ik een simpel antwoord op: Ik heb de kiezer niet weten te overtuigen om op mij te stemmen. Nou ben ik niet de persoon die de schuld bij een ander wil leggen: Ik wil de 612 mensen gewoon bedanken voor het vertrouwen in mij, dit is de basis voor mij om verder te gaan. Sociaal-maatschappelijk ben ik bezig met mijn Doe Bun Foundation, i’m just giving back to the community en ik voel me daar happy bij.

Heeft u spijt dat u de PL heeft verlaten?

Goed dat u deze vraag aan de orde stelt, maar in mijn openbrief d.d. 14 april 2020 heb ik daar al antwoord op gegeven. U kunt het terugzien op mijn YouTube kanaal. In het leven maak je keuzes, je leert ervan, pak de positieve dingen ervan en ga verder met leven.

Denkt u om terug te gaan? Zo ja/nee?

Ik ben nu bezig met Doe Bun Foundation, bezig zijn met de gemeenschap, dienstbaar zijn waar nodig is. Dat maakt mij nu gelukkig en daar hou ik mij aan vast. Als ik over politiek wil praten doe ik dat eens in de 3 weken Live via mijn socialmedia kanalen. Er zijn vandaag de dag veel mensen die een luisterend oor nodig hebben, de hulp vraag is groot vanwege de economische situatie waarin we met z’n allen zitten. Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren in zoverre ik dat kan, dus daar ligt mijn focus.