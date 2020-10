Loopbrug Abdoelrahmanweg binnen 1 dag gebouwd

Na een melding vanuit de samenleving over een situatie in de Abdoelrahmanweg, waarbij boomstammen een brug moesten voorstellen voor schoolkinderen, greep minister Riad Nurmohamed van het ministerie van Openbare Werken (OW) onmiddellijk in. De scholieren waren noodgedwongen gebruik hiervan te maken om het kanaal over te steken. Het ministerie slaagde erin samen met lokale ondernemers binnen 1 dag een loopbrug te bouwen, die op vrijdag 9 oktober is opgeleverd.

Nurmohamed geeft aan meteen contact te hebben gemaakt met districtscommissaris (DC) Sherin Bansi-Durga van Saramacca. Hij deed een dringend verzoek aan de DC om uit te kijken naar lokale ondernemers, die bereid waren samen met het ministerie een loopbrug neer te zetten op de locatie.

Het ministerie zorgde vervolgens voor materiaal en manschappen, maar ook zijn enkele ondernemers op verzoek van de DC met middelen ingekomen. Afdeling Bruggen van OW heeft door haar kennis een belangrijke bijdrage geleverd door een loopbrug neer te zetten die veilig is. De oriëntaties door ondernemers gaan verder voor de bouw van een leuning.

Ondertussen is ook de constructie van de brugleuning van start gegaan. De minister is bijzonder ingenomen met dit initiatief, derhalve wordt de medewerking van de ondernemers uit de omliggende gebieden zeer op prijs gesteld. De bewindsman doet een beroep op de ondernemers om door te gaan met dit soort projecten in Suriname en niet te blijven wachten op de overheid; de officiële procedure zou minimaal 6 maanden duren.

“Dit is wat wij noemen werken in Public Private Partnerschip (PPP) verband. Het resultaat is door uw medewerking binnen no time neergezet. De kinderen kunnen de loopbrug nu veilig oversteken”, aldus de OW-minister.