Naar Frans-Guyana gevluchte roofverdachte (52) aangehouden

De 52-jarige Irvin R. alias ‘Rampi’ is op vrijdag 2 oktober aangehouden door rechercheurs van de afdeling Recherche Oost. Deze man wordt verdacht van diefstal door middel van geweldpleging in vereniging op een goudconcessie te Mama Ndjuka, meldt het Korps Politie Suriname. Daarbij openden de criminelen het vuur op bewakers.

De bewakers  beantwoorden het vuur waarbij een van de rovers genaamd Raoul Lansoe dodelijk werd geraakt. Tijdens de beroving liep Irvin ook een schotverwonding op maar wist toch weg te komen. Hij wist uit handen te blijven van de Surinaamse politie en Justitie door naar Frans-Guyana uit te wijken.

De beroving in kwestie deed zich voor in het jaar 2019. De politie hield al die tijd de vinger aan de pols. Onlangs werd informatie, dat ‘Rampi’ weer in Suriname was, uitgewerkt met als resultaat dat hij in de kraag werd gevat.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Irvin R. in verzekering gesteld meldt de Surinaamse politie zojuist.