Aan de Vanierstraat in Suriname is een man vanmiddag dood in een woning aangetroffen. Het slachtoffer zou diverse kapwonden hebben opgelopen. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een roofmoord.

De melding zou rond 13.00u binnen zijn gekomen. De woning bevindt zich in het politieretort Munder. De diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn nu ter plaatse bezig met het onderzoek.

Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld.