Automobilist die bromfietser doodreed heeft geen rijbewijs

De automobilist die vrijdagavond de 58-jarige bromfietser Iwan Menig in Suriname doodreed en daarna vluchtte, is niet in het bezit van een rijbewijs. Dat heeft de politie vandaag bevestigd. Het gaat om de 27-jarige Xueli D. die door de Surinaamse politie in verzekering is gesteld.

De bromfietser reed vrijdagavond op zijn Yamaha over de Thurkowstraat toen hij op de kruising met de Plutostraat werd aangereden door de in China geboren automobilist die reed in zijn Mark X. Het slachtoffer overleed ter plekke.

De veroorzaker vluchtte daarna uit het voertuig. Volgens de politie werd hij kort daarna aangehouden in een bar op de hoek van de Pluto- en de Heliostraat.