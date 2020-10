Bestuurder Mark X verleent geen voorrang, rijdt bromfietser dood en vlucht in bar

Opnieuw is een bromfietser in Suriname doodgereden door een automobilist die geen voorrang heeft verleend. De 58-jarige bromfietser Iwan Menig (foto), is vrijdagavond iets voor middernacht ter plekke overleden, nadat hij was aangereden door een 27-jarige automobilist in een Mark X die geen voorrang verleende.

De bromfietser reed op zijn Yamaha over de Thurkowstraat toen hij op de kruising met de Plutostraat werd aangereden door de in China geboren automobilist X.D. De witte Mark X van de veroorzaker kwam na de aanrijding tot stilstaand tegen een EBS mast.

De veroorzaker vluchtte daarna uit het voertuig. Volgens de politie werd hij kort daarna aangehouden in een bar op de hoek van de Pluto- en de Heliostraat. Het is niet bekend of hij in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs.

Omdat hij zelf ook gewond raakte werd hij met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij wordt verpleegd. Volgens de politie gaan ze morgen het ziekenhuis weer aandoen om na te gaan of de man is bijgekomen, om zodoende voorgeleid te worden.

Het stoffelijk overschot van het slachtoffer is in beslag genomen in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie. Beide voertuigen zijn door de politie in beslag genomen voor herkeuring.