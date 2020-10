Man bij ‘vriend’ thuis gelokt die hem laat beroven door bende

In Suriname is een man in de nacht van vrijdag op zaterdag beroofd, toen hij bij een vriend thuis aan het chillen was. Deze vriend had het slachtoffer Iwan T. speciaal uitgenodigd om thuis bij hem te komen. Wat Iwan niet wist, is dat zijn vriend deel uitmaakt van een criminele bende.

De twee zaten in de woning met de voordeur open te chillen, toen het huis in het ressort Flora bestormd werd door twee mannen gewapend met een ijzeren staaf en kapmes. Iwan werd daarbij beroofd van een gouden halsketting en een tas met persoonlijke spullen.

Hij werd daarna ook nog gedwongen om in het voertuig van de criminelen plaats te nemen waarna ze in de richting van de Lachmonstraat reden. Ter hoogte van Bersabalaan en Lachmonstraat zag het slachtoffer kans om uit het voertuig te springen.

Hij liep daarbij verschillende verwondingen op en wist de Surinaamse politie in te schakelen. Die verwees de man naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling. De politie van flora heeft de zaak in onderzoek.