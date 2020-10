Mark X eindigt op z’n zij in goot na zware aanrijding

Bij een zware aanrijding tussen twee auto’s vanmiddag in Suriname, is één voertuig op z’n zij in de goot langs de weg terecht gekomen. Het ongeval vond plaats rond 13.00u op de Welgedacht A weg ter hoogte van Man Wei Supermarkt.

De veroorzaker verklaarde dat hij vanaf de winkel de weg wilde oversteken met zijn auto en dacht dat het vrij was. Hij zag echter daarbij de andere personenauto, die richting de Indira Gandhiweg reed, over het hoofd met als gevolg een zware botsing. Hierbij kwam de benadeelde die in een Mark X reed, met zijn voertuig in de goot terecht.

Wonder boven wonder waren er geen gewonden. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De Surinaamse politie was snel ter plekke en heeft een bergingsbedrijf ingeschakeld om de voertuigen weg te slepen. Hieronder een foto van de Mark X: