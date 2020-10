Social Army gestart met tweede inzamelingsactie voor dorpen in Sipaliwini

De organisatie Social Army staat al gereed om voor de tweede keer sociale steun te bieden aan bewoners van vier dorpen in het Boven-Suriname gebied. Al ruim drie weken verzamelt de organisatie goederen/levensmiddelen en schoolpakketten in Paramaribo voor de dorpen Masiakriki, Pikinslee, Heikununu en Manlobi. Mitchell Matroos, voorzitter van Social Army, geeft aan dat de mensen in de dorpen hebben aangegeven, dat er een enorme behoeft is aan sociale steun in het gebied.

De Surinaamse organisatie had in november 2019 al goederen uitgedeeld in de dorpen Masiakriki, Manlobi en Toemaipa. Volgens Matroos is dit project door de bewoners met liefde omarmd en er is wederom een beroep gedaan voor een herhaling. “Wij hebben de vele verzoeken overwogen en het besluit genomen de inzameling te houden. Iedereen die levensmiddelen, kleding en bruikbare spullen willen doneren, kunnen dat doen op het secretariaat van de organisatie aan Karoekondrestraat 51 of ze kunnen bellen op het telefoonnummer 8568344”, zegt Matroos. De organisatie zal in het weekend van vrijdag 23 oktober tot maandag 26 oktober 2020 de dorpen aandoen om de ingezamelde spullen uit te delen aan de dorpsbewoners.

Social Army staat er deze keer niet alleen, maar wordt ondersteund door meerdere organisaties en een aantal Surinaamse artiesten. Het Hoofd van de Public Relations van SA, Melissa van Els, zegt dat er vertegenwoordigers van een ICT-organisatie en een modellenbureau zullen meereizen naar het gebied. “Wij willen ook ICT-trainingen verzorgen aan de kinderen en talenten ontdekken in het gebied. Voor de ICT-trainingen zijn wij opzoek naar computers en andere ICT-apparatuur.”, zegt Van Els. Zij geeft aan dat Social Army uitkijkt naar meer ondersteuning vanuit de samenleving en met name het bedrijfsleven. Een aantal Surinaamse artiesten hebben zich gebundeld om aanstaande zondag een eigen inzameling te houden voor Social Army.

De SA-voorzitter roept de totale Surinaamse samenleving op om genoeg levensmiddelen, kleding en bruikbare goederen die ze niet meer gebruiken en weg willen geven, te doneren. Voor de kinderen kunnen mensen zoveel mogelijk speelgoederen en schoolspullen doneren. Een gelddonatie voor het dekken van transport stelt de organisatie zeer op prijs. De inzameling vindt tot en met donderdag 22 oktober plaats.