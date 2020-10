COVID-19: 25 nieuwe gevallen, school dicht vanwege besmetting schoolhoofd

Het aantal actieve coronabesmettingen in Suriname is donderdag weer boven de 100 uitgekomen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de officiële COVID-19 website van de Surinaamse overheid. Er werden de afgelopen 24 uur namelijk 25 nieuwe gevallen geregistreerd na 191 testen. De meeste gevallen zijn geregistreerd in Wanica en Paramaribo.

Donderdag werd ook bekend dat een schoolhoofd van een lagere school te Mottonshoop is besmet met het coronavirus. De school wordt daarom vanaf donderdag dichtgehouden, zei onderwijsminister Marie Levens donderdag tijdens een persconferentie van de regering.