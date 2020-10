Leerkrachten Loka Loka vragen aandacht voor veiligheid in dorp

Op woensdag 6 oktober hebben leerkrachten van de basisschool O.S Loka Loka in het Boven-Marowijne gebied een petitie ingediend bij vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk. De leerkrachten hebben via de vp aandacht van de overheid gevraagd voor enkele brandende vraagstukken.

In de petitie vragen de leerkrachten onder andere assistentie van de vp bij het waarborgen van hun veiligheid in het dorp waar ze werkzaam zijn. Al geruime tijd zijn deze leerkrachten slachtoffers van vernielingen of inbraken in hun woningen, die vaak genoeg tijdens de schooluren plaatsvinden.

De vicepresident hoorde de leerkrachten aan en gaf aan begrip te hebben voor hun situatie.

Hij zei dat er reeds met de plaatselijke kapitein is gesproken over de situatie van de leerkrachten. Brunswijk beloofde dit probleem te bespreken in de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers en in het bijzonder onder de aandacht van minister Marie Levens van Onderwijs te brengen.

De leerkrachten hebben elk van de vp een bedrag van SRD 500 ontvangen, als bijdrage voor de start van het nieuw schooljaar in Suriname.