JCI Nilom beste JCI afdeling in Suriname

Met in totaal 9 awards is de Junior Chamber International (JCI) Nilom uitgeroepen tot de beste JCI afdeling in Suriname. Dit gebeurde tijdens de Virtuele 57ste JCI Suriname National Convention, die van 2 tot en met 4 oktober 2020 werd gehouden.

“Het voelt enorm goed aan. Dit is het resultaat van individuele expertise en talenten in onze leden identificeren, deze aanscherpen en inzetten voor collectieve impact. Zowel binnen als buiten de Surinaamse organisatie,” zegt de trotse Ruiz Kartoredjo, Local President van JCI Nilom voor dit jaar.

De afdeling heeft in elf categorieën meegedaan en negen awards binnen gehaald: Most Outstanding Local Organization, Best Inter-Collaboration Project, Best Local Corporate Social Responsibility Program (CSR), Best Local Global Goals Project, Best Long-term Local Community Program, Best Local Personal Skill Program, Most Outstanding New Member, Speaking Champion en Debate Champion.

Het 2020 thema van JCI Nilom is EPIC, welke staat voor: Empower, Progress, Inspire, Celebration. De Local President geeft aan dat er samen invulling is gegeven hieraan, ondanks de grote uitdagingen zoals COVID-19. “Het is nu tijd voor celebration,” geeft hij aan.

Binnen JCI Suriname zijn er zes afdelingen. JCI Nilom is de afdeling alleen voor mannen. Zo heb je ook een afdeling alleen voor vrouwen. De anderen zijn open voor een ieder. JCI Nilom wordt op 24 oktober 50 jaar. Het is de zesde keer op een rij dat JCI Nilom de beste afdeling is binnen JCI Suriname.