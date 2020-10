Politie onderzoekt pikant WhatsApp chatbericht over Somohardjo

De politie in Suriname is een onderzoek gestart naar de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor het maken en verspreiden van een pikant WhatsApp chatbericht, waarmee PL leider Paul Somohardjo in diskrediet wordt gebracht.

Het gaat om een chatgesprek waarbij gedaan wordt alsof Somohardjo met een vrouw aan het appen is. In het bericht zou hij de vrouw, die werk zoekt, aan een baan bij Binnenlandse Zaken helpen als ze pikante foto’s zou opsturen. In het chatgesprek is inderdaad te zien dat de vrouw foto’s stuurt waarin ze schaars gekleed is (inzet foto boven en hieronder).

Somohardjo deed aangifte hiervan bij de Surinaamse politie. Volgens de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT) heeft de politie de PL-voorzitter, de jonge vrouw op de foto en een andere persoon gehoord. De twee personen blijken niet betrokken te zijn bij de zaak en kennen Somohardjo niet schrijft dWT.

Somohardjo zegt zelf ook dat hij de mensen niet kent en dat het niet zijn stijl is om zo te appen. Hij hoop dat de politie de dader(s) snel achterhaald.