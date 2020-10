Blitzz security op vals adres ingeschreven bij KKF

Het securitybedrijf Blitzz, dat door de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) genoemd werd in een brief aan op vertrek staande reizigers naar Suriname, is vandaag bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) ingeschreven op een vals adres. Bij KKF is Plutostraat 96 aangegeven, terwijl er op dit adres geen bedrijf gevestigd is.

Op het adres staat een woning en de vrouw des huizes zegt aan de Surinaamse nieuwssite SUN dat zij al 50 jaar op de locatie woont en er nooit een bedrijf daar heeft gestaan. Volgens de brief van SLM zijn mensen die in Suriname in thuisquarantaine gaan, verplicht om hiervoor SRD 5.076,- aan Blitzz beveiliging te betalen.

De betaling voor beveiliging riep veel vragen op. Het bedrijf bleek niet bekend te zijn in de branche. Dat is uiteindelijk gebleken, nadat het bedrijf vandaag pas is ingeschreven bij KKF. Het is geregistreerd als een eenmanszaak en de eigenaar is de 30-jarige Luciano Gianno Roland Coutinho.

Critici vinden het raar dat er geen gebruik is gemaakt van bestaande beveiligingsbedrijven en zijn van mening dat bepaalde mensen die goed zijn op de SLM-directie bevoordeeld worden.