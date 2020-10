Onhygiënische eethuis in Nickerie per direct gesloten

In Suriname zijn bestuursambtenaren vanmorgen bij controle op eethuizen in het district Nickerie gestuit op een onhygiënische situatie in een zaak. De situatie was van dien aard dat het eethuis onmiddellijk is gesloten tot nader order.

De eigenaar moet alle misstanden in orde maken. Indien bij hercontrole blijkt dat alle ongeregeldheden zijn aangepakt, zal die in de gelegenheid gesteld worden om het Surinaamse eethuis weer open te stellen voor het publiek.

Hieronder meer foto’s van de aangetroffen situatie.

Controle op eethuizen leidt tot sluitingHedenmorgen hebben de samenwerkende diensten wederom controle uitgevoerd bij… Posted by Bic NIckerie on Thursday, 8 October 2020