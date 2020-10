Bouwwerk op berm langs Indira Gandhiweg gesloopt

Een bouwwerk op de berm langs de Indira Gandhiweg tegenover de Welgedacht A-weg is gesloopt door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het ministerie van Openbare Werken (OW). Volgens Tady Amattaram, hoofd van de afdeling, beschikte de persoon in kwestie niet over een vergunning. Derhalve is hij meerdere malen aangemaand om het bouwsel zelf te verwijderen, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Vervolgens voert hij aan dat ondanks herhaaldelijke waarschuwingen de verantwoordelijke doorging met de bouwwerkzaamheden.

Vanwege het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften besloot de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op woensdag 07 oktober het bouwwerk te verwijderen. Bij aankomst op locatie bleek dat de desbetreffende persoon die het bouwwerk bezig was op te zetten, toch zelf is overgegaan tot het slopen van het bouwsel. De medewerkers van het ministerie die aldaar aanwezig waren hebben een handje meegeholpen door de gesloopte bouwmaterialen te helpen opruimen.

De afdeling spreekt de hoop uit dat ook anderen dit als voorbeeld overnemen. Amattaram geeft vervolgens aan dat de afdeling vaker wordt geconfronteerd met dit soort zaken, waarbij mensen zonder in het bezit te zijn van een vergunning of toestemming van de districtscommissaris, bouwsel op de bermen proberen op te zetten. “Dit is ten strengste verboden, mits men beschikt over de documenten die zijn verleend door afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het ministerie. Deze afdeling is de enige instantie die een vergunning kan verlenen voor een eventuele bouwwerk aan een bestaande pand langs de openbare weg” zegt afdelingshoofd Amattaram.

Momenteel worden er geen nieuwe bouwvergunningen uitgegeven om te bouwen op de bermen in Suriname. Voor meer informatie moet volgens Amattaram contact worden opgenomen met de afdeling, via de Burger Informatie Unit (BIU) die te bereiken is via het telefoonnummer: 531491 en is gevestigd op het hoofdkantoor van het ministerie aan de mr. Jagernath Lachmonstraat 167.