‘Alleen noodzakelijke reizen vanuit NL naar Suriname zijn toegestaan’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland heeft vandaag bekend gemaakt dat alleen noodzakelijke reizen naar Suriname zijn toegestaan. Reizigers moeten hiervoor toestemming krijgen van de Surinaamse autoriteiten. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met het Surinaamse Consulaat-Generaal in Amsterdam.

Dit heeft allemaal te maken met strenge maatregelen die Suriname heeft ingesteld voor reizigers vanuit Nederland. Bij het inchecken moeten reizigers ook een negatieve PCR-test overleggen die niet ouder is dan 48 uur. Alle reizigers uit Nederland moeten bij aankomst in Suriname op eigen kosten verplicht 10 dagen in quarantaine in een door de overheid aangewezen hotel.

Na een verblijf in Suriname moeten reizigers bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine.