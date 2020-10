Drugskoerier met vloeibare cocaïne aangehouden te Stolkertsijver

De politie in Suriname heeft onlangs de 36-jarige Rolando A. bij haar controlepost te Stolkertsijver aangehouden. Dit nadat agenten waren gestuit op 3.570 milliliter vloeibare cocaïne die Rolando in een tas bij zich had.

Op dat moment zat Rolando als passagier in een taxi op weg naar Albina. De taxichauffeur, Rolando en de in beslag genomen drug zijn overgedragen aan rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade.

Rolando is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen. De taxichauffeur is na verhoor heengezonden meldt het Korps Politie Suriname.