VIDEO: Automobilist gaat rechtdoor op T-kruising en eindigt op z’n kop op erf

Deze auto in Suriname raakte maandagavond zwaar beschadigd, nadat de bestuurder niet door had dat hij een T-kruising naderde. De automobilist reed rond 22.15u over de Hiraweg en naderde de Frederikshoopweg, waar de weg eindigt in een T-kruising. Hij sloeg niet links, niet rechts, maar ging rechtdoor.

De auto raakte daarbij een verkeersbord en een EBS stroompaal, waarna het voertuig over de kop sloeg en op z’n kop eindigde achterop het erf van een bewoner. In het voertuig zaten drie inzittenden die allen naar de Spoedeisende hulp afgevoerd moesten worden. De aard van de verwondingen die ze hebben opgelopen is niet bekend.

De Surinaamse politie was snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek. Een kort filmpje van de situatie ter plekke: