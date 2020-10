‘Kliklijn’ overtreding coronaregels in gebruik genomen

Via het verkorte telefoonnummer 105 kunnen Surinaamse burgers vanaf deze week 1 maal 24 uur per dag meldingen van overtredingen van de COVID-19 maatregelen die gelden in Suriname, doorgeven aan de politie.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft op maandag 5 oktober, officieel het startsein gegeven van de ingebruikname van dit speciale nummer. Daarnaast heeft de minister de ruimte waar het Quick Response Team-COVID-19 Paramaribo Noord-Oost gehuisvest is officieel in gebruik laten nemen.

Het QRT COVID-19 is ondergebracht op het district commissariaat Paramaribo Noord-Oost en bestaat uit ambtenaren van politie, ambtenaren van het Surinaams Nationaal Leger, ambtenaren van de Bestuursdienst en ambtenaren van Volksgezondheid meldt het Korps Politie Suriname.