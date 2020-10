Minister Somohardjo motiveert leerlingen bij start schooljaar

De minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Bronto Somohardjo heeft op vrijdag 2 oktober een bezoek gebracht aan de leerlingen van de I.P.J Berkenveldschool. Dit in het kader van het nieuwe schooljaar dat op 1 oktober van start is gegaan. De minister vond dit van belang, vanwege de nieuwe situatie op de scholen vanwege Covid-19 in Suriname. Hij sprak de leerlingen, de moed in om ondanks de nieuwe situatie zich in te zetten om het schooljaar succesvol af te ronden. De Biza-minister geeft aan dat zijn bezoek aan de school onderdeel is van de reeks van bezoeken van regeringsleden aan de verschillende scholen.

“Ik ben blij dat ik I.PJ. Berkenveld mocht bezoeken met als boodschap aan de leerlingen dat ze vooral op hun zelf moeten letten, op elkaar en gelukkig zijn, nu we leven in een digitale wereld met veel neppigheden”, aldus de Biza-minister. Hij drukte de leerlingen op het hart om dankbaar te zijn dat zij onderwijs kunnen genieten, omdat niet een ieder naar school kan, vanwege de moeilijke situatie in het land. Hij spoorde de leerlingen ook aan om pesten achterwege te laten en vooral met respect met elkaar en de leerkrachten om te gaan.

Somohardjo hield de leerlingen voor dat onderwijs met Covid-19 nieuw is voor de gehele wereld en wees vooral op het naleven van de Covid-19 maatregelen, namelijk het opdoen van mond- en neusbedekking, optimaal wassen enof ontsmetten van de handen en het houden van afstand. De bewindsman heeft in dit kader ook een aantal mond- en neusbedekking en handsaniters overhandigd aan schooldirecteur Ruth Tolud. Zij is heel erg dankbaar voor de geste van de minister.

Jill Morsen en Argeo Warsosemito, leerlingen van de school vonden het een bijzondere eer dat de minister hun school heeft bezocht. Voor Warsosemito mogen hoogwaardigheidsbekleders dit vaker doen, omdat het de leerlingen een extra motivatie geeft. Voor hen was het even wennen aan de nieuwe situatie. Zij zijn vastberaden om het schooljaar met succes af te ronden. John Niamut van de afdeling Inspectie VOJ is ingenomen met het bezoek van de minister. Hij gaf aan dat de inspectie bijzonder blij is dat de Surinaamse minister, de leerlingen een riem onder het hart is komen steken.