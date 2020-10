Spoed-krutu vanwege stijging Malaria gevallen in dorp Pelele Tepoe

Het aantal malaria gevallen in het dorp Pelele Tepoe vertoont vanaf september 2020 een forse stijging in vergelijking met de andere maanden in 2020. In het kader hiervan heeft de Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ) in samenwerking met het Malaria Programma van het Ministerie van Volksgezondheid in Suriname een spoed-krutu georganiseerd. Deze krutu is vrijdag 2 oktober jl. gehouden in het dorp PeleleTepoe met de dorpskapitein, basja’s en de Rangers van ACT.

Het doel van de krutu was om de malaria situatie in het dorp te bespreken en samen na te gaan hoe deze situatie beheersbaar te maken. De Directeur van MZ, Herman Jintie, heeft hierbij de kapitein gevraagd om na te gaan hoe hij samen met de bewoners van het dorp een bijdrage kan leveren. “Niet alleen MZ of het Malaria Programma moeten ervoor zorgen dat Pelele Tepoe malaria-vrij wordt, maar de gemeenschap en de stakeholders dienen ook een bijdrage te leveren.

Het beleid van MZ is om te voorkomen dat er malaria gevallen in het Surinaamse binnenland zijn. De gemeenschap levert een bijdrage door zich aan de pre- ventieve maatregelen te houden en bij klachten zich gelijk aan te melden voor screening en behandeling ”, geeft de directeur aan. De Medische Zending heeft voor een periode van 3 maanden een MZ-microscopist op de polikliniek geplaatst, die ter plekke de screening en testing zal uitvoeren. De behandeling wordt pro-tocollair gedaan door een Gezondheidszorg Assistent (GzA) in nauwe samenspraak met de arts.

Helene Hiwat, Coördinator van het Malaria Programma van het Ministerie van Volksgezondheid, geeft aan dat Suriname bijna malaria-vrij was. “De eerste malaria-outbreak voor dit jaar was op Palumeu diedoor goede samenwerking met de gemeenschap is geëindigd. Op dit moment hebben wij alleen op Pelele Tepoe en Apetina malaria gevallen, waarbij wij ook dezelfde samenwerking verwachten om Pelele Tepoe malaria-vrij te maken”, geeft de coördinator van het Malaria Programma aan. Zij vraagt de kapitein en de gemeenschap ook mee te werken door aan zelfbescherming te doen (o.a. onder een klamboe te slapen) en deel te nemen aan de behandeling hiervan.

De dorpskapitein gaf aan dankbaar te zijn dat er nationaal aandacht is voor de malaria situatie op Pelele Tepoe en heeft beloofd de boodschap over te brengen. Hij zal samen met zijn structuren er op toezien dat eenieder die het dorp binnenkomt, verplicht een screening op malaria zal ondergaan. Samen met het Minis- terie van Volksgezondheid monitort MZ de malaria situatie in Pelele Tepoe en de nabijgelegen inheemse dorpen.