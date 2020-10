EBS neemt nieuw klantinformatiesysteem ingebruik

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft vandaag, maandag 05 oktober een nieuw klantinformatiesysteem officieel ingebruik genomen. Met de ingebruikname van dit nieuwe klantinformatiesysteem zijn de volgende zaken voor de klant per heden veranderd.

De klant heeft een nieuw aansluitnummer en klantnummer.

Hoewel deze klantgegevens zijn veranderd zijn de huidige nog te gebruiken voor o.a. het doorgeven van de meterstand, opvragen van openstaande rekeningen, betaling stroomrekening of andere zaken waarbij deze gegevens vereist zijn.

Het nieuw aansluitnummer en klantnummer kan de klant opvragen via de EBS website op www.nvebs.com, via SMS, via het telefoonnummer 175, of persoonlijk bij een van de EBS incassokantoren of dienstencentra. Let wel: dit is niet mogelijk bij externe betaalkantoren van de N.V. EBS (vb., NV Vesh, SWM).

Nieuwe EBS kwitantie

De layout en format van de EBS kwitantie die de klant bij betaling van de elektriciteitsrekening ontvangt, is kleiner dan de huidige. Op de factuur zal vanaf nu het totaal te zien zijn van de nog te betalen rekening(en). Naast de betaalde rekeningen zullen overige vorderingen, gekoppeld aan het aansluitnummer (zoals betaling nieuwe aansluiting of uitbreiding, kosten bij schade, onrechtmatig stroomverbruik etc.), telkens op de kwitantie worden vermeld.

EBS Myaccount

EBS MyAccount is vernieuwd en aangevuld met enkele nieuwe functionaliteiten. MyAccount biedt verschillende overzichten die de klant kan bekijken zoals; openstaande rekeningen, transacties verbruik, historische verbruik, betalingsregelingen) en maakt verschillende diensten digitaal mogelijk zoals; het sturen van aanvragen voor nieuwe aansluitingen, opzeggingen en verhuizingen, het doorgeven van de meterstand en nu ook het maken van diverse service afspraken. Via het selfservice portaal binnen de nieuwe MyAccount kan de klant op afstand afspraken maken met betrekking tot zowel gas als elektra. Van huidige My Account gebruikers zal gevraagd worden om bij de overstap de inloggegevens (wachtwoord) te veranderen.

Door de overstap naar het klantinformatiesysteem kan er enige vertraging oplopen bij de dienstverlening, omdat het systeem nieuw is. De EBS vraagt klanten daarom geduld en begrip bij deze overgangsperiode.

Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de klantenservice op het nummer 175 of bezoek de EBS website op www.nvebs.com en onze facebookpagina op facebook/nvenergiebedrijvensuriname.