Operator graafmachine vast na moord op collega

Een 25-jarige buitenlander in Suriname is afgelopen weekend door de politie in verzekering gesteld, na de dood van een arbeider. De verdachte, die operator is op een graafmachine, werd zaterdag aangehouden door de Surinaamse politie nadat hij verklaarde dat de arbeider door de bak van een graafmachine was geraakt.

Dit zou gebeurd zijn te Cabendadorp waar de twee aan het werk waren. Het slachtoffer werd met diverse verwondingen naar de polikliniek te Onverwacht gebracht, alwaar hij kwam te overlijden. De ingeschakelde politie ging met de operator naar de plek des onheils om de zaak te onderzoeken.

Het relaas van de operator bracht daarbij zoveel twijfels naar boven, dat de man werd aangehouden. Volgens de Surinaamse nieuwssite SUN gaat het om twee mannen uit het Zuidoost-Aziatische land Laos. De site meldt verder dat het ontzielde lichaam van het slachtoffer letsel aan het hoofd, blauwe plekken en striemen vertoonde.

De politie heeft de zaak in onderzoek.