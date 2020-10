Comedy show Roué Verveer in Ziggo Dome verplaatst naar 28 november

Als gevolg van de door de overheid genomen maatregelen om het coronavirus te bestrijden, kan de comedy show Covid-A-Tori van Roué Verveer die op 17 oktober in de Ziggo Dome gepland stond geen doorgang vinden. De organisatie heeft laten weten dat het evenement is verplaatst naar zaterdag 28 november. Iedereen met een kaartje zal door Ticketmaster worden geïnformeerd.

Vorige week werd bekendgemaakt dat tien gebouwen in Amsterdam een ontheffing krijgen en dus meer dan dertig bezoekers in een zaal mogen toelaten. Grote locaties als de Ziggo Dome bleken niet voor zo een ontheffing in aanmerking te komen. Ziggo Dome-directeur Danny Damman zei in een eerdere reactie dat de willekeur waarmee de ene locatie wel een ontheffing krijgt en de andere niet vraagtekens oproept.

Verveer heeft ook nog theaterprojecten op de planning staan. Zo speelt hij van 8 t/m 13 november De Diwali Show in de grote zaal van het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Deze voorstellingen gaan vooralsnog door. Daarnaast is de cabaretier momenteel met zijn nieuwe programma Omdat het niet anders kan te zien en in december staat de in Suriname geboren comedian met zijn eigen Kerstshow in het De La Mar theater.

In 2021 wordt zijn reguliere cabaretvoorstelling Zo Goed Als Nieuw hervat. Deze werd in maart vanwege de coronamaatregelen stopgezet.