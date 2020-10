Nederlandse docent Bert Schreuders (73) aangehouden door de politie

De bekende docent Bert Schreuders, is deze week door de politie in Suriname aangehouden. Tegen de 73-jarige Nederlander, die in Suriname Studiecentrum BLOOMentuin leidt, zou aangifte van oplichting zijn gedaan. Een student in spe beweerd dat er geld betaald is voor een opleiding, maar dat er vervolgens geen diensten zijn geleverd.

Ook zou de student geen contact meer kunnen krijgen met het studiecentrum. Schreuders zou dit ontkent hebben tegenover de politie. Hij zou aangegeven hebben alles te hebben gedaan voor deze persoon die ook een rekening van hem heeft ontvangen en zegt alle bewijzen daarvoor te hebben.

Het is niet de eerste keer dat Schreuders wordt beschuldigd van oplichting. Ex-minister Robert Peneux maakte Schreuders uit voor oplichter waarbij de docent ervan werd beschuldigd dat hij valse diploma’s op zak zou hebben. Na een rechtszaak ging het ministerie diep door het stof en kwam terug op deze uitspraken. Er werd een verklaring uitgebracht dat de uitspraken niet berusten op de waarheid.