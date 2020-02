Ministerie van Onderwijs biedt verontschuldigingen aan Nederlandse docent Schreuders

Het Surinaamse ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft deze week een verklaring uitgebracht, waarin ingegaan wordt op negatieve uitlatingen van ex-minister Robert Peneux over de Nederlandse docent Bertus Schreuders. De verklaring was vanmorgen in diverse Surinaamse kranten te lezen.

Het betreft berichtgeving waarin Schreuders voor oplichter werd uitgemaakt en ervan werd beschuldigd dat hij valse diploma’s op zak zou hebben. Deze berichten over Schreuders werden gepubliceerd naar aanleiding van uitlatingen gedaan door Peneux in juli 2017 in De Nationale Assemblee (DNA).

“De berichten over Bertus Schreuders, die als oplichter is benoemd, ervan beschuldigd is dat hij valse diploma’s op zak zou hebben en is aangewezen als te zijn de persoon die voor calamiteiten heeft gezorgd bij diverse instellingen, berusten niet op de waarheid” aldus het ministerie in Suriname.

Het ministerie erkent dat de berichtgeving beledigend en onnodig krenkend is ten aanzien van Schreuders en wil de vermelde berichtgeving middels de uitgebrachte verklaring corrigeren en ook de verontschuldigingen aanbieden aan de heer Bertus Schreuders.