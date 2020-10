VIDEO: Scholen onder strikte COVID-19 maatregelen weer van start

Onder strikte COVID-19 maatregelen zijn de scholen in Suriname vanmorgen weer van start gegaan. Een van de maatregelen is het opmeten van de lichaamstemperatuur van schoolkinderen. In het filmpje hieronder is te zien hoe dat vanmorgen gebeurde op OS Mijnzorg te Wanica.

Naast het opmeten van de temperatuur bestaan de protocollen voor het onderwijs uit het dragen van een mond-neusbedekking, het wassen en ontsmetten van de handen alvorens de klas te betreden en het bewaren van de fysieke afstand van 1,5 meter. Bekijk het filmpje hier: