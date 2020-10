Luchtruim toch niet open voor commerciële vluchten, alleen repatriatievluchten

Het Surinaams luchtruim gaat toch niet open voor commerciële vluchten uit Nederland. Dat heeft de regering vanmorgen besloten. Afgelopen zondag nog maakte de regering bekend dat er weer commerciële vluchten vanuit Nederland naar Suriname mogelijk waren. Dat besluit is echter teruggedraaid zei president Santokhi vanmorgen.

Het besluit is ingegeven door de situatie in Nederland waar er momenteel sprake is van een groot aantal besmettingen. Vanmorgen werden er 3.263 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. De meeste gemelde besmettingen werden geconstateerd in Amsterdam, namelijk 344. Ook in Rotterdam en Den Haag werden veel positieve tests geteld, respectievelijk 276 en 222.

Er zal daarom voorlopig alleen maar sprake zijn van repatriëringsvluchten naar Suriname.