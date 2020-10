VIDEO: Ambtenaren zeggen vertrouwen in minister Bronto Somohardjo op

Een groep ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname heeft hard uitgehaald naar hun minister Bronto Somohardjo en zijn vader Paul Somohardjo. Bronto wordt door hen neergezet als iemand die niet naar behoren functioneert op het departement en alleen maar bezig zou zijn met een politieke strijd en een heksenjacht op politiek andersdenkende.

Ook over vader Paul is de groep niet te spreken. Hij zou zonder enige hoedanigheid post hebben gevat op het ministerie terwijl er een gebrek is aan werkruimte. Ook zou hij vaak seksistische opmerkingen maken tegenover vrouwelijke medewerkers. Dit kwam gisteren naar voren bij het aanbieden van een petitie aan de Surinaamse vp Ronnie Brunwijk, waarin de bond het vertrouwen in Somohardjo opzegt (VIDEO).

Daarbij werd benadrukt dat Somohardjo sinds zijn aantreden meerdere partijloyalisten in dienst heeft genomen voor sleutelfuncties terwijl zij het werk niet aankunnen. De ambtenaren willen dat Somohardjo per direct plaats maakt voor iemand die het ministerie beter kan leiden.

De minister zelf houdt naar aanleiding van de ontstane situatie vandaag een persconferentie waarin hij wellicht ingaat op de beschuldigingen. Hieronder het filmpje over het aanbieden van de petitie:

Posted by Maik Andro on Wednesday, 30 September 2020