Nieuw boek ‘Jaguarman’ van Raoul de Jong

In aanloop naar 45 jaar Surinaamse onafhankelijkheid verschijnt op donderdag 12 november bij Uitgeverij De Bezige Bij het boek ‘Jaguarman. Mijn vader, zijn vader en andere Surinaamse helden‘ van Raoul de Jong.

Op zijn 28ste ontmoet Raoul de Jong zijn Surinaamse vader voor het eerst. Ze praten hetzelfde, bewegen hetzelfde en geloven allebei in wonderen. Dan vertelt Raouls vader hem een verhaal dat blijft hangen: een van hun voorouders, een medicijnman, kon zichzelf transformeren in een jaguar. Zijn krachten werden doorgegeven van vader op zoon. Raouls vader wil niets met deze krachten te maken hebben. Gegrepen door dit mysterie besluit Raoul zelf op onderzoek te gaan in Suriname.

De geschiedenis van deze voormalig Nederlandse kolonie is er een van duisternis en slavernij, maar wie goed zoekt vindt ook veel hoop en levenskracht. Raoul zelf is het levende bewijs: zijn voorouders hebben op de een of andere manier overleefd. Tijdens zijn zoektocht, waarin hij kennismaakt met Surinaamse schrijvers, denkers en verzetshelden, ontdekt hij dat de kracht van de jaguar onmisbaar is geweest voor het land, en beseft hij hoeveel ieder mens daarvan kan leren.

Raoul spreekt met archeologen, dansleraren, wintipriesters en hij maakt kennis met Surinaamse schrijvers, denkers en verzetshelden zoals Anton de Kom, Papa Koenders en Bram Behr. De geschiedenis van Suriname blijkt vol met mensen die lijken op Raoul en zijn vader, die hun stem gebruikten om te vertellen hoe Raouls Surinaamse voorouders de slavernij trotseerden. Stemmen die tot nu toe vaak werden doodgezwegen en vergeten. Waarom was dat? En welke wijsheid ging zo verloren?

In Jaguarman schrijft Raoul tien brieven aan zijn onbekende voorvader, waarin hij hem vertelt over wat hij door zijn zoektocht naar de jaguar heeft begrepen over de geschiedenis van Suriname en wat elk mens van die geschiedenis zou kunnen leren.

Raoul de Jong (1984) schreef voor Vrij Nederland, Het Parool en NRC Handelsblad en publiceerde vijf boeken. Voor zijn debuut ontving hij de Dick Scherpenzeelprijs. In 2013 verscheen De grootsheid van het al, dat werd onderscheiden met het Beste Rotterdamse Boek en een eervolle vermelding kreeg van de Bob den Uyl Prijs.