Betrokkenheid Amsterdam bij slavernij groter dan gedacht

Uit nieuw onderzoek naar slavernij blijkt dat de betrokkenheid van Amsterdam hierbij veel wijder is verspreid dan eerder werd aangenomen. Amsterdam was niet alleen betrokken bij slavernij in Suriname, maar ook in Curaçao, Indonesië, Zuid-Afrika, Taiwan, Brazilië en in Noord-Amerika.

Pepijn Brandon, die voor het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis onderzoek doet naar slavernij, kwam tot die conclusie. Hij is een van de vier redacteuren van het boek De slavernij in Oost en West dat dinsdagmiddag is overhandigd aan de Amsterdamse burgemeester Halsema.

Brandon is senior onderzoeker bij voornoemd instituut en specialist in de geschiedenis van kapitalisme, oorlogsvoering en Atlantische slavernij. Hij is universitair docent aan de Vrije Universiteit en doceerde daarnaast onder andere aan de University of Pittsburgh en Harvard.

Driehonderd jaar lang was de stad Amsterdam een speler in de slavenhandel en slavernij in de Oost en West. Maar welke politieke en persoonlijke rol hadden de bestuurders van de stad daar eigenlijk bij? In hoeverre beïnvloedde de slavernij de ontwikkeling van Amsterdam en zijn inwoners? En wat voor invloed hadden de keuzes van Amsterdamse bestuurders op de levens van de honderdduizenden tot slaaf gemaakte mensen in Amerika, Afrika en Azië? En tot slot: werkt dit verleden vandaag de dag nog door in de stad?

In het boek De slavernij in Oost en West probeert een veertigtal experts antwoorden te vinden op dit soort vragen. Aan de hand van toegankelijk geschreven essays laten zij hun licht schijnen over het wereldwijde slavernijverleden van Amsterdam van de zestiende tot de achttiende eeuw, en de betekenis daarvan vandaag de dag.

De onderzoeksopdracht kwam van het college van burgemeester en wethouders en kan de aanzet zijn voor eventuele excuses voor de rol die de gemeente heeft gespeeld in deze zwarte bladzijde in de geschiedenisboeken schrijft Het Parool.