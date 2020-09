Reizigers uit Nederland weer welkom in Suriname onder strikte voorwaarden

Reizigers uit Nederland zijn vanaf nu weer welkom in Suriname. Zij moeten wel een negatieve coronona test van niet minder dan 48 uur kunnen overleggen. Bovendien moeten zij bij aankomst in het land 10 dagen op eigen kosten in quarantaine. Dat heeft de Surinaamse overheid begin deze week bekend gemaakt.

De Surinaamse minister van Volksgezondheid liet maandag ook weten dat reizigers zich moeten verzekeren en stukken moeten tekenen waarin staat dat ze bij eventuele besmetting met het Coronavirus, zelf voor de kosten zullen opdraaien.

Met betrekking tot de quarantaine locaties hebben vertegenwoordigers van de ministeries van Volksgezondheid en Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) gesprekken gevoerd met toerismeorganisatie SHATA, die een lijst van accomodaties (hotels en appartementen) heeft gemaakt, waar personen uit Nederland op eigen kosten gebruik van kunnen maken.

De maatregel gaat volgende week maandag 5 oktober in. Tot die tijd is er sprake van een zogenoemde ‘grace period’ waarin alles in gereedheid wordt gebracht. Bezoekers die deze week naar Suriname komen, worden geadviseerd om in zelfquarantaine te gaan omdat ze uit een hoog risicogebied komen. In Nederland is er namelijk sprake van een sterk stijgend aantal corona besmettingen.