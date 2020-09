Totaal aantal actieve corona gevallen daalt ver onder de 100

Het totaal aantal actieve corona gevallen in Suriname, is de afgelopen 24 uur ver onder de 100 gedaald. Bij de update van zaterdag stond het aantal nog op 109. Zondagavond was dit aantal gedaald naar 72. Dat blijkt uit de cijfers van de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse overheid.

Er zijn de afgelopen 24 uur slechts 4 nieuwe gevallen erbij gekomen na het testen van 66 personen. Het aantal personen in het ziekenhuis is iets afgenomen van 44 naar 39. En de afgelopen 24 uur zijn 41 personen genezen.

De verdere daling van het aantal COVID-19 gevallen in Suriname komt precies op het moment dat de Surinaamse president een versoepeling van de maatregelen heeft aangekondigd. Zondag werd bekend gemaakt dat de grens via de lucht geopend is voor rechtstreeks personenverkeer uit Nederland.

Daarnaast is het uitgaansverbod nu ingesteld van 21:00 uur in de avond (voorheen 20.00u) tot 05:00 in de ochtend.

“Het is onwaarschijnlijk dat we binnen korte tijd dit virus als een gepasseerd station kunnen beschouwen. De noodzaak bestaat dus om extra op onszelf en op elkaar te letten. Structureel komen diverse sectoren weer op gang. Dit proces kan alleen goed verlopen als eenieder zich houdt aan de regels en voorschriften” aldus de Surinaamse president Santokhi zondag.