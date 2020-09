Deel van dak Red Apple weggewaaid

In Suriname is een groot deel van het dak van de winkel Red Apple aan de Coesewijnestraat vanmiddag eraf gewaaid. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit rond 17.00u zou zijn gebeurd. Er is sprake van grote schade aan het winkelpand.

Toen het gebeurde waren er nog veel mensen in de winkel. Doordat de dakbedekking ineens weg was kwam er een flinke hoeveelheid regenwater de winkel binnen. De schade in het pand is ook groot, overal lag er water.

Medewerkers van de winkel zijn op dit moment met man en macht bezig de schade aan te pakken: