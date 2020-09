Luchtruim Suriname open voor personenverkeer uit Nederland, avondklok start 21.00u

President Santokhi heeft zondag laten weten dat de COVID-19 maatregelen in Suriname weer aangepast worden. Het uitgaansverbod is vanaf morgen ingesteld van 21:00 uur in avond tot 05:00 in de ochtend. Deze aanpassing is mede tegen de achtergrond van de heropstart van de middag en avondscholen.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

De president zei verder dat er gestreefd wordt naar normalisatie van het vliegverkeer tussen Nederland en Suriname. De vluchten krijgen in stede van repatriatie een commercieel karakter. Betrokkenen kunnen hun tickets rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappijen aanschaffen.

Verder zullen naast de Surinaamse regels ook de ICAO/IATA regels in acht moeten worden genomen door de luchtvaartmaatschappij.

De maatregelen die gelden vanaf maandag 28 September tot en met zondag 11 Oktober:

De algemene maatregelen blijven van kracht;

– Draag uw mond en neus bedekking

– Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht

– Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.

Maatregel 1

Het Uitgaansverbod is ingesteld van 21:00 uur in avond tot 05:00 in de ochtend. Deze aanpassing is mede tegen de achtergrond van de heropstart van de middag en avondscholen. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 2

Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan tien personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zullen geen dispensaties worden verleend.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 (vijftig) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn.

Maatregel 4

Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden; onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten.

Maatregel 7

Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open, mits zij beschikken over terrassen in de openlucht.

Verder zijn opengesteld;

– Recreatieoorden;

– Casino’s;

– Gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;

– Kansspelkantoren;

– Sportscholen, yoga dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden

– Contactberoepen, zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops;

– en markten. Dit alles volgens de geldende protocollen met inachtneming van de covid maatregelen.

Maatregel 8

Met betrekking tot internationale vluchten: De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor rechtstreeks personenverkeer uit Nederland. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

– Het kunnen overleggen van een negatieve COVID19 test

– Verplichte quarantaineperiode van 10 dagen

Maatregel 9

Vluchten naar het binnenland wordt hervat onder naleving van de protocollen en na doorlichting van de luchthaven Zorg en Hoop.

Voornoemde maatregel hebben verstrekkende gevolgen. Ingevolge daarvan de volgende toelichtingen.

De naleving en handhaving van het protocol openbaar vervoer zal onder verantwoordelijkheid zijn van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.

Wij streven naar normalisatie van het vliegverkeer tussen Nederland en Suriname. De vluchten krijgen in stede van repatriatie een commercieel karakter. Betrokkenen kunnen hun tickets rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappijen aanschaffen. Het overleggen van een negatieve COVID19 test voor het instappen en 10 dagen quarantaine – in een door de overheid aan te wijzen faciliteit en op eigen kosten – zijn verplicht. De vluchten zullen steeds een beperkte capaciteit hebben. Verder zullen naast de Surinaamse regels ook de ICAO/IATA regels in acht moeten worden genomen door de luchtvaartmaatschappij.



Ten aanzien van vluchten naar het binnenland; deze worden hervat onder naleving van de protocollen en na doorlichting van Zorg en Hoop door eventueel CASAS. Als er sprake is van een lokale uitbraak in de districten zal er in samenspraak met de districtscommissarissen worden besloten om eventueel het luchtruim te sluiten. De aanstaande openstelling van het luchtruim voor het binnenland is mede in het kader van de bestrijding van mogelijk armoede. De hotspots waar eventuele toenames van besmettingen komen zullen duidelijker worden gecommuniceerd zodat mensen ontmoedigd worden. Er wordt continu dialoog gevoerd tussen de districtscommissarissen, bestuursambtenaren, het traditioneel gezag en dignitarissen. Er wordt onder meer gesproken over het aanpassen van de tradities in het binnenland aan de COVID19 situatie in nauw samenspraak met het traditioneel gezag. We blijven de situatie in het binnenland monitoren.



Ten aanzien van de handhaving. Er is een COVID19 Quick Response Team ingezet. In dit kader zal het verkort nummer 105 worden geïntroduceerd. Ook v0oor deze aanpassing komt er een persmoment. Het team is enthousiast en is voorzien van de nodige PPE en overige utiliteiten.



De Regering zal elke week blijven evalueren om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen effectief zijn, en of aanpassing van de maatregelen in de zin van verscherping van de maatregelen noodzakelijk is of dat juist een verlichting van de maatregelen mogelijk is.