Wachter bij Centrale Markt speelt valuta wisselaar en licht mensen op

De politie heeft vorige week de 53-jarige Delano L. aangehouden en opgesloten voor verduistering. Delano, die als parkeerwachter werkzaam is nabij de Centrale Markt, wist meerdere personen ervan te overtuigen dat hij vreemde valuta voor hun kon kopen tegen een redelijke prijs. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Naderhand kwamen de mensen erachter dat wat Delano vertelde, een leugen was. Het Surinaams geld dat de parkeerwachter van aangevers ontvangen heeft om vreemde valuta te kopen, heeft hij ten eigen bate aangewend. Een aantal personen heeft aangifte van verduistering gedaan tegen Delano.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Delano, hangende het onderzoek, door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.

De afdeling Kapitale Delicten is belast met het onderzoek. Overige benadeelden, die aangifte wensen te doen, worden opgeroepen in contact te treden met deze afdeling, die is ondergebracht op het politie bureau Nieuwe-Haven.