VIDEO: Werkzaamheden op zondag om steiger Meerzorg te herstellen

Zondag werd er flink doorgewerkt om de steiger te Meerzorg te herstellen, zoals ook in onderstaand filmpje te zien is. Het gaat om de oversteekplaats tussen Commewijne en Paramaribo die in deplorabele staat verkeerde. Naar verwachting wordt de steiger maandag afgerond.

Er zijn een aantal steigers op verschillende locaties, die in deplorabele staat verkeren. Deze steiger geniet prioritiet, omdat er op dag basis honderden passagiers gebruik van maken. Ook de scholieren zullen binnenkort wederom de oversteek doen.

Het ministerie van Openbare Werken (OW) in Suriname pakt de steiger deels aan met middelen uit eigen beheer en materiaal beschikbaar gesteld door sponsors uit het district.

Volgens OW minister Riad Nurmohamed is er naast de steiger die wordt hersteld, een betonnen steiger in aanbouw. De bouw is echter stopgezet, vanwege het feit dat de vorige Surinaamse regering haar betalingsverplichting niet is nagekomen. Het gaat volgens de minister om een torenhoge achterstallige betaling in dit geval.

De minister geeft de garantie zich in te zullen zetten om dit project af te ronden voor 2022. “Ook aan de zijde van Paramaribo zal een betonnen steiger worden opgezet” zei hij.