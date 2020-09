Brunswijk zal uit eigen zak chartervlucht betalen voor studenten naar Cuba

Vertegenwoordigers van Surinaamse studenten in Cuba hebben een bezoek gebracht aan vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk.

Het gaat om een groep van 19 medische studenten die studeren in Cuba. Ze moeten in oktober weer aanvangen met hun studie. De studenten zijn al enkele weken in Suriname maar vrezen nu dat vanwege de Covid-situatie als ook de slechte financiële situatie, zij niet meer in de gelegenheid kunnen worden gesteld hun studie te vervolgen.

De vertegenwoordigers hebben ondersteuning gevraagd aan de vp zodat de studenten hun studies verder kunnen voortzetten. Brunswijk heeft toegezegd de chartervlucht naar Cuba te betalen. Met betrekking tot overige afspraken zal hij de regering verzoeken deze zo gauw mogelijk na te komen, meldt het directoraat volkscommunicatie.