Bijna 150 voertuigen verkocht onder vorige regering, sommige tegen spotprijzen

Opnieuw is er in Suriname een lijst verschenen van overheidsvoertuigen die vanaf januari 2020 tot aan heden zijn gekocht door oud-bewindslieden, ambtenaren en anderen gelieerd aan de vorige regering Bouterse. Uit het overzicht blijkt dat het gaat om bijna 150 voertuigen. Sommige voertuigen zijn voor belachelijk weinig geld verkocht, zo blijkt uit dit overzicht dat deze maand gemaakt is door het Surinaamse ministerie van Openbare Werken.

Anders dan bij andere lijsten blijkt nu dat ook voormalig president Desi Bouterse, zijn vrouw Ingrid Bouterse-Waldring en zijn dochter Peggy Bouterse, voertuigen voor een spotprijs zouden hebben gekocht. Uit de lijst blijkt bijvoorbeeld dat P. Bouterse maar liefst 2 Ford Everest voertuigen (bouwjaar 2019 en 2018) heeft gekocht voor slechts SRD 21.000 per stuk (USD 2.792 tegen oude CBvS koers). Dat zijn auto’s die nieuw circa USD 50.000 kosten.

Uit het overzicht blijkt dat de vorige first-lady maar liefst 3 voertuigen gekocht heeft. Ook komt weer naar voren dat koper M. Adhin slechts SRD 31.000 neertelde (USD 4.122 tegen oude CBvS koers) voor een Toyota Landcruiser uit 2019, die normaal gesproken USD 75.000 kost. Adhin kocht notabene twee Landcruisers zoals eerder hier ook al bericht werd.

Dat dienstvoertuigen door ex-bewindslieden worden gekocht is niet nieuw. Het is al jaren een gebruik in Suriname, maar is nergens officieel vastgelegd. Middels een een zogenoemde missive van de Raad van Ministers wordt doorgaans toestemming gegeven voor een dergelijke transactie.

Wat hier echter het geval is, is dat dure voertuigen voor een spotprijs worden verkocht en dat niet iedereen die een voertuig koopt daadwerkelijk een ex-bewindspersoon is. Uit het overzicht en de spotprijzen is duidelijk dat de regering-Bouterse/Adhin bij haar aftreden zwaar misbruik gemaakt heeft van voornoemd bestendig gebruik.

Het overzicht is hier te zien (PDF).