De 60-jarige autobestuurder S.S is vanmorgen iets na 10.00u dood aangetroffen in zijn voertuig bij een EBS mast aan de Koperstraat in Suriname. Waterkant verneemt dat de man een hartaanval achter het stuur zou hebben gehad.

De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast. Nadere berichtgeving volgt.